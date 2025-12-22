Общество

Лимит на подарки педагогам могут поднять

Лимит в 3 тыс. рублей на подарки учителям могут пересмотреть. Об этом говорится в официальном ответе Минпросвещения на соответствующий запрос председателя комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослава Нилова.

В сентябре политик писал, сообщал, что следует «иначе взглянуть на предельную сумму» на подарки для учителей и врачей, отметив, что эту инициативу планирует обсудить с экспертным сообществом.

Ранее стало известно, что на направленный депутатом запрос ответило Минпросвещения РФ, пишет ТАСС.

«При условии положительного заключения антикоррупционной экспертизы, а также принимая во внимание общую экономическую ситуацию, Минпросвещения России считает возможным пересмотр предела допустимой стоимости подарка или цветов <...> для сотрудников образовательных организаций», — говорится в документе.

Согласно Гражданскому кодексу РФ, учителям запрещено получать подарки от обучающихся и их родственников, кроме обычных подарков стоимостью не более 3 тыс. рублей.