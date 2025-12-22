Псковcкая обл.
Общество

Каждый второй пскович любит и дарить, и принимать подарки - опрос

22.12.2025 09:15|ПсковКомментариев: 0

Каждый второй пскович (50%) испытывает одинаковую радость и от дарения, и от получения подарков. 27% в большей степени любят дарить. 12% предпочитают находиться в роли принимающей стороны. 11% в принципе не любит связанные с подарками традиции. Причем таких ворчунов значительно больше среди мужчин, чем среди женщин. Горожанки значительно чаще мужчин заявляют, что получают одинаковое удовольствие от процесса независимо от того, вручают или принимают подарки.К такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения.

Молодежь до 35 лет демонстрирует наибольшую любовь к процессу обмена подарками: 2 из 3 ценят и дарение, и получение. С увеличением возраста опрошенных среди них становится больше тех, кто любит только дарить подарки (30% среди респондентов 45+).

Среди граждан с зарплатой от 150 тысяч рублей больше тех, кто любит только дарить подарки, и меньше тех, кто любит только принимать, чем среди опрошенных с более низким уровнем дохода.

Больше всего же тех, кого радует процесс преподнесения подарков, — среди горожан с детьми (33%).

