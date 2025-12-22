Общество

Опубликован график приемов псковичей депутатами областного Собрания в конце декабря

График приема граждан депутатами Псковского областного Собрания на текущую неделю предоставили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального парламента.

Фото здесь и далее: Псковское областное Собрание депутатов

23 декабря (во вторник) с 10:00 до 12:00 прием проведет Андрей Козлов, округ №12 (Великолукский, Куньинский, Новосокольнический и Усвятский округа).

24 декабря (в среду) с 10:00 до 12:00 с избирателями встретится Елена Лунгу, округ №2 (часть города Пскова – район Запсковье).

25 декабря (в четверг) с 10:00 до 12:00 ответит на вопросы Ирина Толмачева, единый избирательный округ.

Записаться на личный приём можно по телефону: 8 (8112) 66-25-12. Жители также могут получить консультацию онлайн.