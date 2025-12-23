Общество

Александр Братчиков: Когда люди и предприятия участвуют деньгами, они становятся соавторами изменений

Двадцать два инициативных проекта граждан будут реализованы в Псковской области в 2026 году. Итоги отбора подвела конкурсная комиссия, в состав которой вошел заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Всего на межбюджетные трансферты из областного бюджета претендовали 44 проекта жителей практически всех муниципальных округов — на общую сумму более 102 миллиона рублей. Каждый проект оценивался по балльной системе: учитывались количество благополучателей, общественная значимость и другие важные параметры.

В результате был составлен рейтинг, и отобраны наиболее «сильные» заявки. С учетом того, что на реализацию инициативных проектов в областном бюджете на 2026 год предусмотрено 50 миллионов рублей, финансирование получат 22 проекта, набравших наибольшее количество баллов.

«Когда люди и предприятия участвуют деньгами, они становятся соавторами изменений — и в дальнейшем бережнее относятся к результату. Это принцип, который лежит в основе всей программы. Она позволяет реализовывать то, что наиболее востребовано у людей. Жители сами готовят проект, голосуют за него, вносят средства и затем поддерживают объект в порядке», — подчеркнул вице-спикер областного Собрания, член конкурсной комиссии Александр Братчиков.

По его словам, все поступившие на конкурс проекты интересны. Один из ярких примеров — инициатива Псковского муниципального округа по строительству универсальной спортивной площадки в деревне Борисовичи. Ее стоимость — 5,3 миллиона рублей, из которых 3,5 миллиона будет выделено из областного бюджета, 1,1 миллиона — из местного, а оставшиеся средства — за счет взносов жителей и бизнеса. Общее число благополучателей — 1300 человек.