Общество

Прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС стартует 12 января

Прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований Псковской области начинается 12 января 2026 года. Организатор конкурса — управление муниципального развития правительства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.

В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления, расположенные на территориях городских округов и муниципальных округов Псковской области.

На реализацию проектов-победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из областного бюджета составит 1 млн рублей.

Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы:

1) заявление о направлении проекта ТОС для участия в конкурсе проектов;

2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС;

3) паспорт проекта;

4) протокол собрания собственников общего имущества МКД, проживающих в границах ТОС, с выявленным мнением собственников МКД по проекту, предусматривающему мероприятия в отношении общего имущества МКД;

5) иные информацию и документы, относящиеся к проекту, например, презентацию проекта, видео- и фотоматериалы, эскизы конечного результата реализации проекта (по желанию инициатора проекта);

6) протокол собрания граждан участников ТОС, содержащий решение о внесении проекта для участия в конкурсе проектов инициатором проекта;

7) согласие на обработку персональных данных представителя ТОС.

Локально-сметный расчет к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тысяча рублей (в случаях закупки товаров не менее трех коммерческих предложений), предоставляется организатору конкурса местной администрацией.

Формы указанных документов и информация о конкурсе проектов размещены на странице управления муниципального развития правительства Псковской области.

Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 12 по 30 января 2026 года.

Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 20 февраля 2026 года.

Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее срока, установленного пунктом 34 Положения о конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований Псковской области.

Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: телефон: 299–801, 299–799 (управление муниципального развития правительства Псковской области).