Прием заявок на региональный конкурс проектов ТОС стартует 12 января

Прием заявок на региональный конкурс проектов территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований Псковской области начинается 12 января 2026 года. Организатор конкурса — управление муниципального развития правительства Псковской области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства.
В конкурсе могут принимать участие территориальные общественные самоуправления, расположенные на территориях городских округов и муниципальных округов Псковской области.
На реализацию проектов-победителей конкурса местным бюджетам муниципальных образований, на территории которых предполагается реализация проекта, будут предоставляться субсидии из областного бюджета. Максимальный размер гранта из областного бюджета составит 1 млн рублей.
Представители ТОС, имеющие намерение участвовать в конкурсе проектов, представляют в местную администрацию муниципального образования, на территории которого предполагается реализация проекта, следующие документы:
1) заявление о направлении проекта ТОС для участия в конкурсе проектов;
2) копию документа, подтверждающего полномочия представителя ТОС;
3) паспорт проекта;
4) протокол собрания собственников общего имущества МКД, проживающих в границах ТОС, с выявленным мнением собственников МКД по проекту, предусматривающему мероприятия в отношении общего имущества МКД;
5) иные информацию и документы, относящиеся к проекту, например, презентацию проекта, видео- и фотоматериалы, эскизы конечного результата реализации проекта (по желанию инициатора проекта);
6) протокол собрания граждан участников ТОС, содержащий решение о внесении проекта для участия в конкурсе проектов инициатором проекта;
7) согласие на обработку персональных данных представителя ТОС.
Локально-сметный расчет к проектам, на реализацию которых размер субсидии составляет от 401 тысяча рублей (в случаях закупки товаров не менее трех коммерческих предложений), предоставляется организатору конкурса местной администрацией.
Формы указанных документов и информация о конкурсе проектов размещены на странице управления муниципального развития правительства Псковской области.
Прием документов местными администрациями муниципальных образований от представителей ТОС продлится с 12 по 30 января 2026 года.
Заявки на участие в конкурсе от местных администраций принимаются организатором конкурса до 20 февраля 2026 года.
Победителей конкурса проектов определит конкурсная комиссия не позднее срока, установленного пунктом 34 Положения о конкурсе проектов территориальных общественных самоуправлений муниципальных образований Псковской области.
Контактная информация по вопросам участия в конкурсе проектов: телефон: 299–801, 299–799 (управление муниципального развития правительства Псковской области).