Общество

Нелегальные продажи iPhone в РФ выросли до 70%

В 2025 году примерно две трети iPhone (около 70%) поступили в Россию по «серым» схемам с нарушением налогового и таможенного законодательства, тогда как законопослушные продавцы, использующие параллельный импорт, при этом уплачивают все положенные сборы, рассказал один из ритейлеров. Эти данные подтвердил сотрудник одного из дистрибьюторов, на долю которого до ухода Apple из РФ в 2022 году приходилась значительная доля импорта этих смартфонов.

«Серый» рынок iPhone в России продолжает расти: на нелегальные каналы продаж (например, онлайн-площадки и небольшие несетевые магазины) приходится около 70%, подтверждает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. До 2022 года доля «серых» поставок не превышала 10%, в 2023-м она увеличилась до примерно 40%, а в 2024-м — до 50%, уточнил эксперт.

Покупая «серый» iPhone, пользователь выигрывает в цене, но он должен понимать, что такой аппарат ему, скорее всего, никто не заменит в случае неисправности и не починит по гарантии, предупреждает Эльдар Муртазин. Вместо нового устройства ему могут продать тщательно восстановленный гаджет, побывавший в употреблении. Наконец, существует риск приобретения смартфона из украденной партии, владелец которой находится за границей и может заблокировать устройство: в такой ситуации российскому пользователю жаловаться будет некому, а возвращать «окирпиченный» телефон будет невозможно, добавил эксперт.

На мировых рынках Apple пытается регулировать трансграничный оборот своей продукции. Например, в конце ноября индийские СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что компания ввела частичный запрет на реэкспорт iPhone из этой страны. Если гаджеты, отгруженные индийскому продавцу в течение 90 дней будут активированы с сим-картой иностранного оператора, дилера ждет штраф или прекращение отгрузок товара, утверждали эти источники. Правда, если даже эти сведения верны, на российский «серый» рынок это не окажет никакого влияния, считают опрошенные продавцы гаджетов, пишут «Известия».

«Для России давно не закупается или почти не закупается электроника в Индии. Основными каналами поставки стали Ближний Восток и Китай», — объяснил один из них.