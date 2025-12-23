Общество

В Великолукском округе выявлен карьер для незаконной добыче песка

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 9,5 га, расположенного в Великолукском округе, на предмет соблюдения требований земельного законодательства. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления, выявлены нарушения.

По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия государственным инспектором ведомства было установлено наличие карьера по добыче песчаной смеси общей площадью до 2,8 га и глубиной до 5 м. Вследствие чего почве данного участка, как объекту охраны окружающей среды, причинен вред. В соответствии с методикой исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2010 №238, сумма ущерба в денежном эквиваленте составила 37,8 млн рублей.

Материалы контрольного (надзорного) мероприятия направлены в Псковскую природоохранную межрайонную прокуратуру для принятия мер прокурорского реагирования.