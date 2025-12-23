Псковcкая обл.
Общество

Чем опасны услуги медработника на фрилансе, рассказал эксперт

24.12.2025 22:00|ПсковКомментариев: 0

Простая услуга: медсестра приходит на дом и за плату ставит человеку капельницу, делает укол или перевязывает рану. Другой пример: гражданин с болью в плече видит объявление о лечебном массаже, который якобы устранит недуг. На первый взгляд, такие услуги кажутся безопасными и удобными. Как пояснила управляющий партнер адвокатского бюро «Легис Виа» Кристина Высоцкая, оказание медицинской помощи подобным образом скрывает серьезные юридические риски как для пациентов, так и для самих медработников.

Изображение создано с помощью ИИ «Шедеврум»

«Проблема в том, что для самостоятельного осуществления медицинской деятельности необходимо получить лицензию. Медицинская деятельность – это профессиональная деятельность по оказанию медицинской помощи, включающая диагностику, лечение, профилактику и медицинскую реабилитацию», - напомнила Кристина Высоцкая. 

Такие услуги подлежат обязательному лицензированию согласно постановлению правительства РФ от 01.06.2021 №852. К лицензируемым медицинским услугам относятся: медицинский массаж, хирургические процедуры, инъекции, перевязки и иные манипуляции, требующие медицинских знаний.

«Обращаясь к специалисту, не обладающему лицензией, пациент подвергает риску свое здоровье. Отсутствие надлежащих условий (санитарные нормы, стерилизация инструментов, необходимое оборудование) и документации (информированное согласие) создает опасность инфицирования, осложнений и причинения вреда здоровью», - подчеркнула Кристина Высоцкая. 

Наиболее весомый риск для врача или медработника – привлечение к уголовной ответственности по ст. 235 УК РФ. Эта норма предусматривает уголовную ответственность за незаконное осуществление медицинской деятельности, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека либо его смерть.

Важно понимать, что вред, который может быть причинен здоровью пациента, не ограничен – ответственность может наступить даже при отсутствии тяжелых последствий. Например, в одном из судебных дел врач, не имевший лицензию, был признан виновным по ч. 1 ст. 235 УК РФ за проведение инъекции с последующей перевязкой на дому, которые привели к гнойному абсцессу в месте инъекции (приговор Людиновского районного суда Калужской области от 27 июля 2018 года по делу № 1-1-45/2018).

«При причинении вреда здоровью пациента врач, оказывающий медицинскую помощь без лицензии, не будет иметь возможности доказать отсутствие причинно-следственной связи между его действиями и наступившим вредом. Причина проста: такой врач не ведет необходимую медицинскую документацию – его пациенты не подписывают информированное согласие, не ведется история болезни, отсутствуют акты выполненных процедур», - пояснила Кристина Высоцкая. 

Именно поэтому состав преступления, предусмотренный ст. 235 УК РФ, сформулирован так, что при наступлении вреда здоровья пациента достаточно одного факта – отсутствия лицензии у врача. Сам факт незаконной деятельности рассматривается как достаточное основание для уголовного преследования.

Несмотря на кажущееся удобство оказания медицинских услуг на дому, юридические риски, которым подвергают себя врачи, весьма реальны и существенны. При рассмотрении подобных дел суды не учитывают профессиональный опыт врача или его добрые намерения. Основополагающим признаком ответственности является именно отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, пишет RuNews24.ru.

Медработники, желающие оказывать услуги легально, должны либо работать в лицензированных медицинских организациях, либо получить собственную лицензию как индивидуальный предприниматель, либо ограничиться просветительской деятельностью (без оказания медицинских услуг, требующих лицензии). 

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
