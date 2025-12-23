Общество

Правительство РФ расширило список жизненно необходимых лекарств

Правительство России расширило на восемь наименований перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Регулярно обновляем этот список. В начале текущего года его расширили еще на 18 новых наименований. Сегодня добавим еще восемь, которые применяются при лечении анемии, нейтропении, рецидивирующего перикардита, туберкулеза, различных злокачественных образований», — сказал премьер-министр на заседании кабмина.

Он уточнил, что всего в этом перечне жизненно важных и необходимых медикаментов уже свыше 800 лекарств.

«Большинство из них, что очень важно, отечественные. В ближайшие пять лет доля жизненно необходимых и важнейших препаратов российского производства должна быть увеличена до 90%», — подчеркнул Михаил Мишустин.

Премьер отметил, что на это нацелены профильный национальный проект и стратегия развития здравоохранения до 2030 года, пишет РИА Новости.

«Надо и дальше делать всё, чтобы у наших граждан, особенно со сложными диагнозами и заболеваниями, которые угрожают жизни, были бы нужные, необходимые им медикаменты», — заявил глава кабмина.