Общество

«Круглый стол»: Итоги 2025 года в муниципальных образованиях Псковской области. ВИДЕО

Представляем вашему вниманию видеоверсию круглого стола, посвященного итогам уходящего года в муниципальных образованиях Псковской области, трансляция которого вышла в эфире «ПЛН FM» (102.6) сегодня, 24 декабря.

2025-й был примечателен тем, что муниципальная реформа достигла финальной точки, и теперь все наши районы преобразованы в муниципальные округа. Почему нельзя было оставить всё, как есть? Насколько гладко районы переходят на одноуровневую систему местного самоуправления? Какие позитивные изменения произошли в муниципальных образованиях за это время? Какие застарелые проблемы удалось решить? Насколько успешно развивается движение ТОС?

Эти и другие вопросы сегодня обсудили: