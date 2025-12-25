Псковские королевы красоты наградили победительниц конкурса «Миссис Великий Новгород»

В минувшее воскресенье состоялся финал конкурса семьи и материнства «Миссис Великий Новгород 2026». Самую красивую замужнюю участницу в Новгородской области выбирали из 24 финалисток проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей представители участниц.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

В рамках конкурсной программы участницы продемонстрировали свое дефиле, семейный творческий конкурс, видеовизитки и вечерние наряды.





Псков и Псковскую область представляла большая делегация титулованных псковичек во главе с директором фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николаем Королевым.

Среди делегатов были:

Светлана Шумейко — Mrs. GrandMa Planet 2020

Сабина Павликова — 1-я Вице-Миссис Россия 2025, 1-я Вице-Миссис Псков 2024

Анна Михайлова — Миссис Деловая женщина России 2025

Анна Шефер — Миссис Псков 2025

Маргарита Быстрова — Миссис Псковская область 2025

Юлия Захарченко — спецприз «Королев продакшн»

Валерия Мариука — Миссис Псков curve 2025

Алина Гончарова — Миссис curve Северо-Запад и Балтия 2025, Миссис curve Псков 2024

Марина Радионова — 4-я Вице-Миссис Псков 2025

Ангелина Ангелова — Мисс Псковитянка 2024

Кристина Разумович — Миссис Душа России 2025

Ангелина Виткина — Миссис Псков классик 2025.

В рамках гостевого визита псковские королевы стали членами жюри и приняли участие в церемонии награждения по итогам конкурсной программы и в королевском дефиле. Николай Королев, Анна Шефер и Светлана Шумейко также стали почетными членами жюри конкурса среди замужних женщин в Великом Новгороде.

Победительницей конкурса признана Анастасия Росторопова.