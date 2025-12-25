Общество

Псковские королевы красоты наградили победительниц конкурса «Миссис Великий Новгород»

1

В минувшее воскресенье состоялся финал конкурса семьи и материнства «Миссис Великий Новгород 2026». Самую красивую замужнюю участницу в Новгородской области выбирали из 24 финалисток проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей представители участниц.

Фото здесь и далее: Татьяна Савраева

В рамках конкурсной программы участницы продемонстрировали свое дефиле, семейный творческий конкурс, видеовизитки и вечерние наряды.


 

Псков и Псковскую область представляла большая делегация титулованных псковичек во главе с директором фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николаем Королевым.

Среди делегатов были:

  • Светлана Шумейко — Mrs. GrandMa Planet 2020
  • Сабина Павликова — 1-я Вице-Миссис Россия 2025, 1-я Вице-Миссис Псков 2024
  • Анна Михайлова — Миссис Деловая женщина России 2025
  • Анна Шефер — Миссис Псков 2025
  • Маргарита Быстрова — Миссис Псковская область 2025
  • Юлия Захарченко — спецприз «Королев продакшн»
  • Валерия Мариука — Миссис Псков curve 2025
  • Алина Гончарова — Миссис curve Северо-Запад и Балтия 2025, Миссис curve Псков 2024
  • Марина Радионова — 4-я Вице-Миссис Псков 2025
  • Ангелина Ангелова — Мисс Псковитянка 2024
  • Кристина Разумович — Миссис Душа России 2025
  • Ангелина Виткина — Миссис Псков классик 2025.

В рамках гостевого визита псковские королевы стали членами жюри и приняли участие в церемонии награждения по итогам конкурсной программы и в королевском дефиле. Николай Королев, Анна Шефер и Светлана Шумейко также стали почетными членами жюри конкурса среди замужних женщин в Великом Новгороде.

 
Победительницей конкурса признана Анастасия Росторопова.
 
 

 
Стоит добавить, что помимо делегации из Пскова, Великий Новгород посетили королевы из Санкт-Петербурга, в том числе титулованные королевы ведущих конкурсов Северной столицы. Москва была представлена большой делегацией во главе с президентом фонда «Планета женщин» и директором конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Аллой Маркиной, действующей «Миссис Россия 2025» Екатериной Семеновой и другими королевами федерального и мирового масштаба. Мероприятие проходило в концертном зале Новгородской филармонии, которая располагается непосредственно в Новгородском кремле. 
Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2025

Рейтинг@Mail.ru