Псковские королевы красоты наградили победительниц конкурса «Миссис Великий Новгород»

В минувшее воскресенье состоялся финал конкурса семьи и материнства «Миссис Великий Новгород 2026». Самую красивую замужнюю участницу в Новгородской области выбирали из 24 финалисток проекта, сообщили Псковской Ленте Новостей представители участниц.
Фото здесь и далее: Татьяна Савраева
В рамках конкурсной программы участницы продемонстрировали свое дефиле, семейный творческий конкурс, видеовизитки и вечерние наряды.
Псков и Псковскую область представляла большая делегация титулованных псковичек во главе с директором фестиваля «Мисс и Миссис Псков» Николаем Королевым.
Среди делегатов были:
- Светлана Шумейко — Mrs. GrandMa Planet 2020
- Сабина Павликова — 1-я Вице-Миссис Россия 2025, 1-я Вице-Миссис Псков 2024
- Анна Михайлова — Миссис Деловая женщина России 2025
- Анна Шефер — Миссис Псков 2025
- Маргарита Быстрова — Миссис Псковская область 2025
- Юлия Захарченко — спецприз «Королев продакшн»
- Валерия Мариука — Миссис Псков curve 2025
- Алина Гончарова — Миссис curve Северо-Запад и Балтия 2025, Миссис curve Псков 2024
- Марина Радионова — 4-я Вице-Миссис Псков 2025
- Ангелина Ангелова — Мисс Псковитянка 2024
- Кристина Разумович — Миссис Душа России 2025
- Ангелина Виткина — Миссис Псков классик 2025.
В рамках гостевого визита псковские королевы стали членами жюри и приняли участие в церемонии награждения по итогам конкурсной программы и в королевском дефиле. Николай Королев, Анна Шефер и Светлана Шумейко также стали почетными членами жюри конкурса среди замужних женщин в Великом Новгороде.
Стоит добавить, что помимо делегации из Пскова, Великий Новгород посетили королевы из Санкт-Петербурга, в том числе титулованные королевы ведущих конкурсов Северной столицы. Москва была представлена большой делегацией во главе с президентом фонда «Планета женщин» и директором конкурсов «Миссис Россия» и «Миссис Москва» Аллой Маркиной, действующей «Миссис Россия 2025» Екатериной Семеновой и другими королевами федерального и мирового масштаба. Мероприятие проходило в концертном зале Новгородской филармонии, которая располагается непосредственно в Новгородском кремле.