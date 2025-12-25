Добыча известняка в Псковском округе нанесла ущерб на 17,5 млн рублей

Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора провело выездное обследование земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 108,7 га, расположенного в Псковском округе, на предмет соблюдения требований земельного законодательства, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Россельхознадзора.

Фото здесь и далее: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

По результатам контрольного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом государственный инспектор ведомства установил, что на земельном участке осуществляется деятельность по добыче известняка (известкового камня) на общей площади 2,07 га, глубиною до 2-3 м. Почве данного участка, как объекту охраны окружающей среды, причинен вред.

В соответствии с методикой исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и экологии РФ от 08.07.2010 № 238, сумма ущерба в денежном эквиваленте составила 17 458 456 рублей.

Учитывая, что в действиях неустановленных лиц, допустивших размещение и эксплуатацию карьера по добыче известняка (известкового камня) на земельном участке сельскохозяйственного назначения, усматриваются признаки уголовно наказуемых деяний по статьям 158, 171, 246 Уголовного кодекса Российской Федерации, материалы выездного обследования направлены в территориальное отделение МВД России для принятия решения о возбуждении уголовного дела.