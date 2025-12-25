Торжественная церемония награждения победителей чемпионатов «Профессионалы» и «Абилимпикс» прошла в псковском колледже

Торжественная церемония вручения наград победителям и призерам чемпионатов профессионального мастерства «Профессионалы» и «Абилимпикс» прошла в Псковском колледже профессиональных технологий и сервиса 25 декабря, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном центре развития движения «Абилимпикс» Псковскаой области.

Фото здесь и далее: Региональный центр развития движения «Абилимпикс» Псковскаой области

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова приветствовала участников от имени правительства региона. Среди награжденных оказался победитель Национального чемпионата «Абилимпикс» 2025 года Тарасов Виталий, который занял третье место в компетенции «Столярное дело» в категории «школьники». Его наставником стал учитель Красногородской школы-интерната Алексей Громов.





Также отметили участника Чемпионата среди участников СВО «Абилимпикс» Ивана Портнова, который представлял Псковскую область в компетенции «Столярное дело».





На церемонии присутствовали врио министра образования Псковской области заместитель министра образования Сергей Николаев, начальник отдела профессионального образования министерства образования Елена Куликова и другие гости.



Победителей поздравили с достижениями.