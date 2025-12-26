Не хочу праздновать Новый год

Иногда в канун всеобщего новогоднего ликования рождается особое, очень хрупкое состояние - тихое, почти неслышное «не хочу». Это чувство отражение глубокой душевной усталости, ответ на окружающий мир, который страдает.

Этот мир. Каждый день он врывается к нам через экраны - тревожными сводками, свёртками плохих новостей, нескончаемым потоком, где политические конфликты, военные трагедии и человеческое горе становятся цифрами и фоном. Психика, не предназначенная для такого объёма чужой боли на таком расстоянии, вынуждена строить баррикады. Мы носим в себе не только свои тревоги, но и этот собранный по крупицам коллективный страх. Страх за близких, которые могут оказаться там, где рушится хрупкий мир. Страх за шаткую финансовую безопасность, когда почва под ногами перестаёт быть твёрдой.

Мир действительно кажется хрупким, как тонкое стекло. И когда он звенит тысячей трещин, инстинктивное желание - не добавлять своего шума. Не раскачивать это хрупкое пространство громким смехом, которое может звучать как предательство по отношению к страдающим. Не зажигать яркий свет, который слишком резко осветит все трещины внутри и снаружи. Хочется сохранить последнее, что осталось в целости - внутреннюю тишину. Ту самую, в которой можно услышать биение собственного сердца и понять, что ты ещё жив, ещё чувствуешь, ещё не очерствел.

В этом контексте «нет повода для радости» - это не пессимизм, а честность. Это признание: я не могу целостно радоваться, когда мир разломлен. Я не могу искренне праздновать, пока внутри сидит заноза сочувствия и беспомощности.

И тогда наша внутренняя система, наш психологический иммунитет, принимает мудрое решение. Если внешний мир не даёт повода для света, этот свет нужно бережно разжечь внутри, из самого защищённого источника - из сострадания к себе и близким.

Праздник в таком состоянии - это не про салюты, а про прекращение внутреннего метания. Это день, когда ты разрешаешь себе выключить новости. Это час, когда ты не думаешь о завтрашних угрозах. Это момент, когда ты признаёшь свой страх за близких, за здоровье, за будущее - и просто держишь его в ладонях, не пытаясь анализировать или побеждать.

Это «не хочу» - возможно, и есть самый важный повод для праздника бережного сохранения человеческого в себе. Праздника тихого утверждения: «Да, мир тяжёл. Да, я боюсь. Но я всё ещё здесь. И я отказываюсь сегодня от этого страха в пользу одного вечера покоя и веры. Я заслужил эту передышку».

Переступая порог года в такой тишине, мы празднуем мужество продолжать жить с верой в лучшее. Мы отмечаем не победу, а стойкость. И это, возможно, самая честная и нужная основа для нового начала - начать с правды о себе, с принятия своей усталости и своего страха, и с маленького, личного обета беречь тот оазис тишины, что остался в душе. Чтобы оттуда, из этого сохранённого источника, однажды снова могла появиться сила не только выдерживать, но и верить в наступление мира.

Наталья Старосельская

Фото: Алиса ИИ