Общество

Фотофакт: Фиджитал-центр достраивается на новом Запсковье

0

Фиджитал-центр достраивается на новом (дальнем) Запсковье, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей. 

Фиджитал-центры – это спортивные площадки нового поколения, в которых создано единое пространство для тренировок как в классических, так и в цифровых видах спорта. Пространство центра включает в себя спортивные площадки, зоны для компьютерных и консольных игр, а также виртуальной реальности, сообщается на сайте Всероссийской федерации фиджитал-спорта.

Напомним, что строительство фиджитал-центра планировалось закончить до конца 2025 года. Администрация города Пскова выделила почти 15,8 миллиона рублей. Строительство затянулось, в частности, из-за проблем с подрядчиком и материалами. 

 
Ранее глава города Пскова Борис Елкин заявлял, что объект находится на финишной стадии и, вероятно, откроется уже в начале года.

 

