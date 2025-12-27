Псковские полицейские проводят профилактические рейды по точкам продажи пиротехники

Накануне новогодних праздников псковские полицейские проводят профилактические рейды, направленные на соблюдение правил безопасности приобретения и использования пиротехнических изделий. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Сотрудники посещают торговые точки, специализирующиеся на продаже пиротехники. С продавцами магазинов проводятся разъяснительные беседы о необходимости соблюдения требований законодательства при реализации пиротехнических изделий, а также о важности информирования покупателей о правилах безопасного использования продукции.

Участковые уполномоченные полиции напоминают об ответственности за продажу пиротехники лицам младше 16 лет, акцентируя внимание на обязательной проверке возраста покупателя по паспорту.

Сотрудники УМВД России по Псковской области обращаются к родителям с просьбой провести с детьми профилактические беседы. Важно донести, что пиротехника — не игрушка: её покупка и запуск разрешены исключительно взрослым в разрешенное время.

Детям следует объяснить, что при наблюдении за фейерверками нужно держаться на безопасной дистанции, указанной в инструкции, и всегда быть рядом со старшими.