Борис Елкин рассказал, как менялась площадь Ленина в Пскове

Глава города Пскова Борис Елкин рассказал об истории площади Ленина в Пскове. В своём Telegram-канале он отметил, что эта динамичная часть города, которую ежедневно проходит или проезжает каждый пскович, всегда была свидетелем множества исторических событий. 

Фото здесь и далее: Борис Елкин/ Telegram-канал

«Каждый день мы пересекаем площадь Ленина. Кто-то за рулём в потоке автомобилей, а кто-то спешит пешком. Это привычный и вечно динамичный ритм нашего города. Но давайте на мгновение остановимся и посмотрим на это место под другим углом. Под нашими ногами лежат слои истории, насчитывающие века. Сложно представить, но когда-то здесь, у стен Кремля, шумело не движение, а торговля на главном рынке Пскова. А до того здесь находилось болото, которое столетиями засыпали и укрепляли. Каменное покрытие появилось только в 1838 году», - рассказал Борис Елкин. 

Глава города подчеркнул, что это место было свидетелем шумных торгов средневековья, торжественных крестные ходы к Троицкому собору в день памяти княгини Ольги, парадов Победы. Однако в обычные дни площадь долгое время оставалась прежде всего транзитным пунктом, мимо которого проходили, но редко задерживались.

«В 2021 году площадь Ленина преобразилась: здесь появилось более ста скамеек, велопарковки, современное освещение и малые архитектурные формы. Высажено около 150 деревьев и кустарников – сиреней, клёнов, спирей, голубых елей. С момента завершения работ на площади Ленина прошло достаточно времени, чтобы изменения стали привычной частью городского пейзажа. Теперь здесь можно не только вспоминать историю, но и создавать свои мгновения, от простого отдыха на скамейке до проведения городских праздников», - заключил Борис Елкин. 

