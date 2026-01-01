«Дневной дозор»: Новогодний выпуск №3

Вот и завершился 2025 год. Без сомнений, он был не самым простым, полным политических и экономических сложностей для всей нашей страны и для нашего региона в частности. Тем не менее были в нем и позитивные для Псковской области события.

В первый день нового 2026 года мы решили обратиться к псковским политикам, общественным деятелям, представителям сфер культуры и спорта с вопросом, чего они ожидают от наступившего года? Что хотят пожелать псковичам в 2026? Узнаем об этом в программе «Дневной дозор».

Депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский рассказал, как он празднует Новый Год, и передал псковичам свои новогодние поздравления.

«Самое важное - отметить с семьей, с родителями. И я сейчас мечтаю просто об этом. Уединиться, уделить внимание своей семье, наверное, это основная цель и задача. Ну и, конечно, желаю всем провести эти выходные, хоть они и такие недолгие, с близкими людьми, зарядиться. Сходить на каток было бы тоже здорово, поэтому я желаю, чтобы погода стала по-настоящему зимней, а мы получили от этого удовольствие, эти несколько дней провели в кругу близких людей.

Уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов поздравил псковичей с Новым годом и рассказал, что для него Новый год с детства - это семейный праздник, с шикарным праздничным столом. Традиция праздновать Новый год в кругу семьи сохранилась у Дмитрия Шахова и по сей день, но теперь его внучкам нравится проводить мини-каникулы в деревне, где и соберутся четыре поколения его большой семьи. От 2026 года омбудсмен ждет завершения конфликта между Россией и Украиной и надеется на то, что правительство нашей страны и Центральный банк примут эффективные меры по реальному сдерживанию инфляции.

«Конечно, пользуясь случаем, хочу через самые популярные средства массовой информации нашего региона поздравить всех жителей нашей прекрасной области с наступающим 2026 годом. Желаю, чтобы вы и ваши близкие были здоровы, чтобы невзгоды и печали обходили вас стороной, а в семье царили счастье и любовь. Самое главное, чтобы ваши самые дорогие и близкие родственники, которые сегодня вдали от вас, скорее вернулись домой здоровыми и невредимыми. Всем великолепного Нового года, исполнения желаний, и пусть новогодние и рождественские чудеса обязательно заглянут в ваш дом. И, конечно, чтобы власти всех уровней обеспечивали ваши права и свободы, помня о том, что человек, его права и свободы являются высшей ценностью в нашей стране согласно Конституции Российской Федерации».

По мнению главы Островского округа Дмитрия Быстрова, новогоднее настроение присуще детям и молодежи, а вот у самого руководителя муниципалитета настроение рабочее, - еще остались дела и задачи, которые нужно было до конца года завершить. Дмитрий Быстров рассказал, как он обычно отмечает Новый год, какие планы и ожидания у него на 2026-й.

«Безусловно, я радуюсь за детей, ведь они с нетерпением ждут Нового года. Эти эмоции, которые можно увидеть на их лицах, действительно заряжают позитивом и придают дополнительные силы. Мы традиционно отмечаем Новый год в кругу семьи, собираясь за столом с родственниками, и этот год не станет исключением. Что касается 2026 года, у нас есть определенные планы, которые необходимо реализовать. Я говорю о работе и службе. В этой связи важно, чтобы хватало сил, терпения и энергии для выполнения поставленных задач. Также хочется, чтобы не возникало неожиданных сюрпризов и нестандартных ситуаций. Других пожеланий себе и команде у меня нет, и с таким настроением мы будем работать».

А вот у художественного руководителя и директора Псковского академического театра драмы им. А.С. ​Пушкина Дмитрия Месхиева праздничное настроение, к сожалению, отсутствует, да и в целом Новый год - это не тот праздник, которого Дмитрий Месхиев ждет с нетерпением, чего нельзя сказать о Рождестве. Он объяснил, почему эти два праздника вызывают у него именно такие чувства.

«Я, конечно, праздную Новый год вместе со всей страной, но обычно делаю это очень тихо и спокойно. Для меня гораздо важнее Рождество, чем Новый год, поскольку я воспринимаю Новый год скорее как дату, символизирующую нашу победу. Это то, что я могу пожелать. Все эти поздравления с Новым годом и слоганы, придуманные в 1938 году, как-то не вызывают у меня праздничного настроения. Честно говоря, у меня нет никаких ассоциаций с Новым годом, кроме головной боли. Рождество — это наш праздник, исторический и православный, который отражает нашу веру и общее единство. А к Новому году я отношусь с спокойствием».

А у депутата Псковской городской Думы Юрия Бурлина новогоднее настроение есть, ведь и уходящий год для него закончился на хорошей ноте, и от наступающего года у Юрия Бурлина ожидания положительные. И, конечно же, депутат не смог не поздравить жителей Пскова с наступающим Новым годом.

«В этом году удалось завершить его на позитивной ноте. У меня есть хорошие мысли о следующем годе. Были реализованы интересные проекты, и результаты этого года радуют. Конечно, сейчас мы сталкиваемся с множеством внешних вызовов, которые переживает наша страна. Но я желаю всем не опускать руки и двигаться вперед. Как говорится, «и это тоже пройдет», поэтому важно помнить, что стакан может быть наполовину полным — всё зависит от нашего внутреннего настроя. Главное — не сдаваться и продолжать идти вперед. Если человек что-то делает, рано или поздно у него всё получится. Поэтому давайте сохранять позитивный настрой и стремиться делать хорошие дела!»

Присоединился к поздравлениям псковичей и депутат Псковского областного Собрания от «Яблока» Артур Гайдук. Он рассказал, чего ожидает от наступающего 2026 года.

«Я планирую встречать Новый год с семьей, потому что считаю, что это поистине семейный праздник. Я надеюсь на лучшее и желаю всем своим землякам, чтобы в Новом году все новости были только положительными. С Новым годом!»

Уважаемые радиослушатели ПЛН FM и читатели Псковской Ленты Новостей! Поздравляем вас всех с Новым годом! Желаем вам исполнения всех ваших желаний, здоровья и благополучия в 2026 году! А мы постараемся и дальше освещать для вас полную картину происходящих событий и делать вашу жизнь ярче и интереснее!

Александра Братчикова