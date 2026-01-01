Общество

Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб

0

Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс.

Помощница графини Стефани Мули сообщила агентству, что она умерла во вторник в Швейцарии.

Де Риб еще в 1956 году вошла в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.

После работы в журналистике и дизайне графиня объявила о создании собственного модного дома при поддержке Ив Сен-Лорана, клиенткой которого она являлась.

Её первая коллекция была с энтузиазмом встречена международной прессой, а ее главным рынком стали США. Де Риб руководила своим домом моды до 1995 года, после чего была вынуждена закрыть его по состоянию здоровья.

В конце 2019 года распродажа произведений искусства из собранной ей коллекции (кроме платьев) на аукционе Sotheby's во Франции принесла 22,8 миллиона евро, пишет РИА Новости.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026

Рейтинг@Mail.ru