Умерла легенда мировой моды Жаклин де Риб

Графиня Жаклин де Риб, легендарный модельер и символ французской элегантности, известная как "последняя королева Парижа", скончалась в возрасте 96 лет, передает агентство Франс Пресс.

Помощница графини Стефани Мули сообщила агентству, что она умерла во вторник в Швейцарии.

Де Риб еще в 1956 году вошла в список самых элегантно одетых женщин мира была и запечатлена величайшими фотографами индустрии.

После работы в журналистике и дизайне графиня объявила о создании собственного модного дома при поддержке Ив Сен-Лорана, клиенткой которого она являлась.

Её первая коллекция была с энтузиазмом встречена международной прессой, а ее главным рынком стали США. Де Риб руководила своим домом моды до 1995 года, после чего была вынуждена закрыть его по состоянию здоровья.

В конце 2019 года распродажа произведений искусства из собранной ей коллекции (кроме платьев) на аукционе Sotheby's во Франции принесла 22,8 миллиона евро, пишет РИА Новости.