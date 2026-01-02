Общество

Россияне смогут заработать до 200 тысяч рублей в праздники

0

Россияне смогут заработать от 70 до 200 тысяч рублей в новогодние праздники, следует из данных сервисов «Работа.ру» и «Подработка».

«От 70 до 200 тысяч рублей за работу в праздники предлагают россиянам», - говорится в данных.

Так, на Сахалинском горнолыжном курорте инструкторам по горным лыжам предлагают доход до 200 тысяч рублей. В Тамбове курьерам обещают зарплату до 160 тысяч рублей. Требуется работать от четырех часов в день, развозя продукты и товары первой необходимости, пишет РИА Новости.

В Сочи ищут упаковщика десертов и сладких наборов с зарплатой до 128 тысяч рублей. В обязанности входит приемка и выгрузка товаров, а также упаковка и комплектация заказов.

В Москве необходимы детские аниматоры с зарплатой до 80 тысяч рублей. Предварительно компания проводит обучение новых сотрудников. Продавцу-кассиру в магазине пиротехники в Казани обещают зарплату до 70 тысяч рублей. Нужно будет консультировать покупателей, принимать и инвентаризировать товар.

Ранее сервис «Работа.ру» сообщал, что каждый третий россиянин планирует работать в новогодние праздники.

