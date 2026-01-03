Сергей Вострецов: СОЦПРОФ поддерживает прогрессивную шкалу материнского капитала

Профсоюзы СОЦПРОФ поддерживают идею увеличения материнского капитала за третьего и последующих детей, сообщил в своем Telegram-канале председатель объединения Сергей Вострецов.

В конце декабря 2025 года заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов предложил сделать размер материнского капитала прогрессивным — то есть увеличивать его в зависимости от количества детей в семье. Эта инициатива вызвала широкий общественный резонанс, поскольку затрагивает одну из ключевых мер государственной поддержки семей в России.

По словам Милонова, материнский капитал прежде всего должен стимулировать улучшение демографической ситуации.

«Материнский капитал — это помощь государства при рождении ребенка, желательно при рождении второго и последующих детей»,

— отметил депутат в интервью «Газете.Ru».

Он подчеркнул, что выплата за первого ребенка в большей степени выполняет функцию социальной защиты, но не способствует росту рождаемости.

«Второй ребенок — это минимум, и особенное внимание нужно уделять семьям, которые имеют счастье завести третьего и последующих детей. Поэтому давайте увеличивать в зависимости от количества детей так, чтобы, рожая пятого, люди знали, что получат достойную поддержку», — резюмировал Милонов.

Эта идея перекликается с текущими обсуждениями в правительстве. В сентябре 2025 года Министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в Минтруде готовится модернизация программы материнского капитала. По его словам, эффект этой меры ослабевает, и необходимо сделать акцент на более существенной поддержке при рождении второго и последующих детей. Программа, действующая с 2007 года, уже доказала свою эффективность, но требует актуализации для стимулирования многодетности.

Напомним, что в начале 2025 года президент Владимир Путин подписал закон о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2030 года. Это позволит дополнительно поддержать миллионы семей. В 2025 году размер капитала после индексации составлял около 690 тысяч рублей на первого ребенка и до 912 тысяч — на второго (если капитал не оформлялся ранее). В 2026 году ожидается дальнейшая индексация на уровень фактической инфляции.

Эту инициативу активно поддерживают профсоюзы. Председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов в своем комментарии подчеркнул важность усиления демографических мер.

«Мы в СОЦПРОФ полностью разделяем позицию о необходимости прогрессивной шкалы материнского капитала. Это не просто финансовая помощь, а стратегическая инвестиция в будущее страны. Семьи, решающиеся на третьего, четвертого или пятого ребенка, берут на себя огромную ответственность — они обеспечивают демографическую устойчивость России в условиях современных вызовов. Государство должно предоставлять таким семьям реальную, ощутимую поддержку: значительное увеличение капитала за каждого последующего ребенка, упрощение процедур использования средств, а также дополнительные гарантии в сфере жилья, образования и здравоохранения. Только комплексный подход, с учетом мнения профсоюзов и общественности, позволит сделать программу материнского капитала мощным инструментом для возрождения многодетности и укрепления социальной стабильности», - сказал Сергей Вострецов.

Подобные предложения отражают общую тенденцию: в условиях демографического вызова Россия нуждается в более значимых мерах поддержки многодетных семей. Обсуждение модернизации материнского капитала продолжается, и профсоюзы СОЦПРОФ намерены активно участвовать в этом процессе, отстаивая интересы работников и их семей.