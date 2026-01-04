Псковичам рассказали, с каким загранпаспортом не выпустят из страны

Не рисковать и заранее убедиться в действительности своего заграничного паспорта призвали псковичей в управлении по вопросам миграции УМВД России по региону.

В связи с тем, что выезд из Российской Федерации и въезд в РФ осуществляется только по действительным документам, ведомство обращает внимание граждан на ряд изменений законодательства по регулированию порядка использования паспорта гражданина РФ за пределами территории России (заграничного паспорта).

«При изменении владельцем фамилии, имени, отчества, сведений о дате и (или) месте рождения, изменении пола заграничный паспорт необходимо заменить в установленном порядке», - подчеркнули в управлении по вопросам миграции.

В ином случае пограничным органом Федеральной службы безопасности заграничный паспорт будет признан недействительным и гражданин не сможет выехать за границу. Планирование отдыха за границей и приобретение путевки является личной ответственностью гражданина, напомнили в УВМ УМВД России по Псковской области.