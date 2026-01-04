2740 километров ЛЭП восстановлено в Псковской области после сильных спегопадов

Энергетики продолжают круглосуточно ликвидировать последствия непогоды. Новгородский и Псковский филиалы компании работают в особом режиме. Мобилизованы все силы и средства, об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании.

Энергетики включили 5720 километров линий электропередачи и 3244 трансформаторные подстанции в Новгородской области, 2740 километров ЛЭП и 1729 трансформаторных подстанций в Псковской области.

Снегопады приводят к повторным технологическим нарушениям. Специалисты будут работать до полной ликвидации последствий непогоды.

«Россети Северо-Запад» напоминают о необходимости строгого соблюдения правил безопасности вблизи энергообъектов и линий электропередачи. Запрещается приближаться к оборванным проводам ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение.

Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по единому круглосуточному бесплатному телефону 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).