В Пскове пройдет всероссийский форум «Здравница‑2026»

Всероссийский форум «Здравница‑2026» пройдет в Пскове с 25 по 30 мая. Это масштабное событие, определяющее стратегию развития санаториев, курортов и системы медицинской реабилитации на годы вперед, сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале.

«Для региона это хорошая возможность представить свои оздоровительные ресурсы, привлечь инвесторов и турбизнес», - отметил Михаил Ведерников.

К участию приглашаются руководители санаториев и курортов, врачи, ученые, представители органов власти и бизнеса – все, кто формирует повестку развития отрасли.

«Форум служит экспертной площадкой для обмена опытом, знакомства с новыми методами лечения и оборудованием, содействия развитию курортного дела и повышения качества медицинского и социального обслуживания пациентов», - подчеркнул глава региона.

Деловая программа форума традиционно включает пленарное заседание, секции и выставку.

Организатором мероприятия выступает Национальная курортная ассоциация, а со стороны региона – Фонд инвестиционного развития Псковской области.