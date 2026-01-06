Заслуженный ветеран труда Галина Виноградова скончалась в Стругокрасненском округе

Заслуженный ветеран труда, бывший руководитель ветеринарной службы Галина Виноградова скончалась на 82-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Стругокрасненского муниципального округа.

Фото: администрация Стругокрасненского муниципального округа

«Галина Петровна являлась грамотным руководителем, талантливым организатором, умела находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Ее уважали сотрудники администрации, органы исполнительной власти и работники агропромышленного комплекса Псковской области. Вся её жизнь прошла в служении делу и людям, она с честью выполняла профессиональные обязанности», - рассказали в администрации.

За многолетний добросовестный труд Галина Виноградова неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами, а также удостоена медали «За заслуги в области ветеринарии».

«Администрация Стругокрасненского муниципального округа и лично глава округа Александр Анатольевич Волков выражают искренние соболезнования родным и близким Галины Петровны, - добавили в администрации. - Высоко ценя ее профессионализм, трудолюбие и человечность, мы сохраним светлую память о ней и выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким».