Общество

Заслуженный ветеран труда Галина Виноградова скончалась в Стругокрасненском округе

0

Заслуженный ветеран труда, бывший руководитель ветеринарной службы Галина Виноградова скончалась на 82-м году жизни, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации Стругокрасненского муниципального округа.

Фото: администрация Стругокрасненского муниципального округа

«Галина Петровна являлась грамотным руководителем, талантливым организатором, умела находить нестандартные решения в сложных ситуациях. Ее уважали сотрудники администрации, органы исполнительной власти и работники агропромышленного комплекса Псковской области. Вся её жизнь прошла в служении делу и людям, она с честью выполняла профессиональные обязанности», - рассказали в администрации.

За многолетний добросовестный труд Галина Виноградова неоднократно награждалась почетными грамотами и благодарственными письмами, а также удостоена медали «За заслуги в области ветеринарии».

«Администрация Стругокрасненского муниципального округа и лично глава округа Александр Анатольевич Волков выражают искренние соболезнования родным и близким Галины Петровны, - добавили в администрации. - Высоко ценя ее профессионализм, трудолюбие и человечность, мы сохраним светлую память о ней и выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким». 

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026