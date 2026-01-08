В РФ снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, снизится с 18 до 14 лет с 9 января, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал федеральный закон от 29.12.2025 № 538-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 37 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"».
Он добавил, что ранее от принесения присяги освобождались лица, не достигшие 18 лет. Машаров также обратил внимание, что речь идет только о тех лицах, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения, пишет РИА Новости.
Он подчеркнул, что согласие законных представителей на это не требуется, ребенок собственноручно подписывает согласие. Машаров добавил, что текст присяги необходимо читать вслух, а после этого написать на специальном бланке Ф.И.О, подпись и проставить дату.