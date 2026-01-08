Общество

В РФ снизят возраст принятия присяги при получении гражданства

0

Возраст лиц, которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства, снизится с 18 до 14 лет с 9 января, рассказал член комиссии ОП РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.

Машаров напомнил, что президент РФ Владимир Путин 29 декабря 2025 года подписал федеральный закон от 29.12.2025 № 538-ФЗ «О внесении изменений в статьи 21 и 37 федерального закона "О гражданстве Российской Федерации"».

«Начнет (закон - ред.) действовать с 9 января 2026 года. Согласно пункту 1 вышеуказанного ФЗ, снизился возраст лиц (с 18 до 14 лет), которые обязаны приносить присягу при приобретении гражданства. Данное изменение направлено в первую очередь на повышение патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать конституцию и законодательство РФ», - рассказал Машаров.

Он добавил, что ранее от принесения присяги освобождались лица, не достигшие 18 лет. Машаров также обратил внимание, что речь идет только о тех лицах, которые приобретают гражданство, а не имеют его с рождения, пишет РИА Новости

«В соответствии с вышеупомянутым ФЗ, если человек не принесет присягу в течение одного года, то решение о приеме в гражданство признают недействительным. Теперь еще решение аннулируют при отказе от принесения присяги и отменят в случае смерти человека, который не успел ее принять», - добавил Машаров.

Он подчеркнул, что согласие законных представителей на это не требуется, ребенок собственноручно подписывает согласие. Машаров добавил, что текст присяги необходимо читать вслух, а после этого написать на специальном бланке Ф.И.О, подпись и проставить дату.

