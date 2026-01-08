Сергей Вострецов: Пенсионная система должна полностью отражать трудовой вклад человека

Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют продление перерасчета пенсий работающим пенсионерам до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.

Правительство России приняло решение о продлении практики ежегодного перерасчета страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, уплаченных за предыдущий год. Эта мера закреплена в распоряжении кабинета министров и входит в комплекс действий по повышению качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, рассчитанный до 2030 года.

Как уточнили в СОЦПРОФ, страховая пенсия остается самой распространенной формой пенсионного обеспечения в России. Она назначается по достижении пенсионного возраста, по инвалидности или в случае потери кормильца. Размер выплаты складывается из фиксированной части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — баллов, которые накапливаются в зависимости от стажа, уровня заработной платы и уплаченных работодателем страховых взносов.

Даже после выхода на пенсию граждане, продолжающие трудовую деятельность, продолжают накапливать пенсионные баллы. Эти баллы учитываются на основе взносов за предыдущий год, а перерасчет пенсии происходит автоматически 1 августа следующего года. Так, 1 августа 2026 года пенсии будут пересчитаны с учетом ИПК, заработанных в 2025 году.

Кроме того, в 2026 году все страховые пенсии — как для неработающих, так и для работающих пенсионеров — будут проиндексированы с 1 января на 7,6%. Это повышение объединяет индексацию по уровню инфляции и по прогнозируемому росту заработных плат. В последующие годы предусмотрены регулярные корректировки с 1 февраля и 1 апреля. Ответственность за исполнение перерасчета возложена на Социальный фонд России, который обязан ежегодно отчитываться перед Минтрудом РФ о выполненной работе.

Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ высоко оценивает это решение правительства как шаг к большей социальной справедливости.

«Продление ежегодного перерасчета пенсий работающим пенсионерам до 2030 года — это не просто техническая мера, а реальный инструмент защиты прав миллионов граждан, которые даже на заслуженном отдыхе продолжают вносить вклад в экономику страны. Мы в СОЦПРОФ давно настаиваем на том, чтобы пенсионная система полностью отражала трудовой вклад человека: каждый уплаченный взнос должен превращаться в ощутимую прибавку к пенсии. Это решение позволяет работающим пенсионерам не терять мотивацию к труду и чувствовать себя защищенными. Однако мы считаем, что этого недостаточно — необходимо вернуться к целевому повышению пенсионного коэффициента и обеспечить соотношение средней пенсии к средней зарплате не ниже 40%, как рекомендует Международная организация труда. Только системные изменения, включая реформу страховых взносов и усиление контроля за их уплатой работодателями, сделают пенсионную систему по-настоящему справедливой. СОЦПРОФ будет продолжать отстаивать эти позиции, чтобы старшее поколение могло жить достойно, а не выживать на минимальные выплаты», - заявил Сергей Вострецов.

Такая позиция соответствует общей линии профсоюзного объединения на защиту социально-экономических прав работников и пенсионеров, добавили в СОЦПРОФ: «Продление перерасчета становится важным элементом долгосрочной стратегии, направленной на финансовую стабильность граждан старшего возраста в условиях растущей инфляции и экономических вызовов».