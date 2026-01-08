Сергей Вострецов: Пенсионная система должна полностью отражать трудовой вклад человека

Профсоюзы СОЦПРОФ приветствуют продление перерасчета пенсий работающим пенсионерам до 2030 года, сообщил в своем Telegram-канале глава объединения профсоюзов России СОЦПРОФ Сергей Вострецов.
Правительство России приняло решение о продлении практики ежегодного перерасчета страховых пенсий для работающих пенсионеров с учетом страховых взносов, уплаченных за предыдущий год. Эта мера закреплена в распоряжении кабинета министров и входит в комплекс действий по повышению качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения, рассчитанный до 2030 года.
Как уточнили в СОЦПРОФ, страховая пенсия остается самой распространенной формой пенсионного обеспечения в России. Она назначается по достижении пенсионного возраста, по инвалидности или в случае потери кормильца. Размер выплаты складывается из фиксированной части и индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК) — баллов, которые накапливаются в зависимости от стажа, уровня заработной платы и уплаченных работодателем страховых взносов.
Даже после выхода на пенсию граждане, продолжающие трудовую деятельность, продолжают накапливать пенсионные баллы. Эти баллы учитываются на основе взносов за предыдущий год, а перерасчет пенсии происходит автоматически 1 августа следующего года. Так, 1 августа 2026 года пенсии будут пересчитаны с учетом ИПК, заработанных в 2025 году.
Кроме того, в 2026 году все страховые пенсии — как для неработающих, так и для работающих пенсионеров — будут проиндексированы с 1 января на 7,6%. Это повышение объединяет индексацию по уровню инфляции и по прогнозируемому росту заработных плат. В последующие годы предусмотрены регулярные корректировки с 1 февраля и 1 апреля. Ответственность за исполнение перерасчета возложена на Социальный фонд России, который обязан ежегодно отчитываться перед Минтрудом РФ о выполненной работе.
Объединение профсоюзов России СОЦПРОФ высоко оценивает это решение правительства как шаг к большей социальной справедливости.
Такая позиция соответствует общей линии профсоюзного объединения на защиту социально-экономических прав работников и пенсионеров, добавили в СОЦПРОФ: «Продление перерасчета становится важным элементом долгосрочной стратегии, направленной на финансовую стабильность граждан старшего возраста в условиях растущей инфляции и экономических вызовов».