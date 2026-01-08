Правительство продолжит перерасчет выплат для работающих пенсионеров

Правительство планирует продолжить ежегодный перерасчет выплат для работающих пенсионеров, следует из документов, в которых указано, что их страховые пенсии намерены пересматривать с учетом совершенных взносов за прошедший год. Мера направлена на повышение качества жизни и финансовой обеспеченности граждан старшего поколения.

С 1 января страховые выплаты проиндексировали на 7,6 процента — до 9584,69 рубля. Стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, который зависит от страхового стажа и зарплаты, выросла до 156,76 рубля.

Количество работающих пенсионеров в стране составляет 7,4 миллиона, пишет РИА Новости.