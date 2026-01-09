Как правильно вернуться на работу после длинных новогодних каникул

Для начала позвольте пожать руку вам, обладателям длинных новогодних каникул! Ведь далеко не все могли позволить себе почти две недели заслуженного отдыха в окружении новогодних гирлянд, снежных шапок на елях, путешествий и тёплых вечеров в кругу близких людей. Многим людям моя статья покажется и вовсе странной — ведь все эти праздники они работали, осуществляя те важные функции, которыми мы так дорожим: в сфере обслуживания, содержания улиц и обеспечения безопасности. Отдадим вам, дорогие читатели, работающие пока остальные отдыхают, должное. И пожмём вам руку с благодарностью и поддержкой.

Фото: Наталья Старосельская

И всё же я вернусь к теме и дам несколько рекомендаций тем, кто возвращается на работу. Возможно, вы уже заметили, что это возвращение вам в радость. Ведь даже от отдыха психика может устать. Да-да, от отдыха, который напоминает рутину, психика устаёт. И если вам не удалось сделать свой каждый день интересным, впечатляющим и по-новому ярким, то, скорее всего, вы с удовольствием возвращаетесь на работу в ожидании смены ощущений, которые будут обновлять впечатления. Возможно, вы вернётесь к ценным для себя рабочим процессам, к ценному для себя общению с коллегами. Возможно, ваша работа — это то место безопасности, где вам всё ясно и понятно, где вместо вас решает, что вам делать, ваш руководитель, а убирать пыль и мыть пол приходит замечательная женщина. Здесь можно продемонстрировать свои новые покупки в одежде, рассказать о подарках, которые вам сделали близкие. И это прекрасно! И это то, почему вы возвращаетесь на работу с радостью.

Позвольте мне как психологу оставить здесь несколько советов о том, как сделать возвращение на работу бережно для своей психики.

1. Постройте «мост» между отдыхом и работой.

Не прощайтесь с каникулами драматично, не заполняйте голову страхами о предстоящих рабочих задачах. Вместо этого:

Разберите сумки и вещи после путешествий.

Перелистайте фотографии, наполненные теплыми воспоминаниями.

Напишите несколько слов благодарности тем, с кем вам удалось повстречаться.

Осознайте и поблагодарите себя за всё, что вы успели сделать для своего отдыха и восстановления. Это ваше личное достижение и акт заботы о себе.

2. Первый рабочий день: мягкое погружение.

Позвольте себе в начале первого рабочего дня обменяться впечатлениями с коллегами, сказать несколько теплых слов о том, как вы рады снова их видеть. Эти несколько минут общения создадут чувство единения и поддержки, а не украдут время у бизнес-процессов. В этот же день, пока психика отдохнувшая и ясная, сформулируйте ключевые планы на год и основные задачи на неделю. Зафиксируйте их. Отдохнувший ум способен лучше видеть цели и критичные точки.

3. Используйте накопленный ресурс.

Начинайте выполнять задачи постепенно. Помните о том ресурсе, который вы привезли из отпуска: внутреннем спокойствии, доброжелательности, мудрости, любопытстве. Позвольте себе более терпимо относиться к тому, что что-то может не получиться сразу.

4. Середина недели: остановитесь и «подзарядитесь».

К среде может накатить ностальгия по выходным и тревога, что вы что-то не успеваете. Это ценный сигнал! Он говорит о том, что пора сделать паузу.

Вновь посмотрите праздничные фото и видео.

Позвоните близким или друзьям, чтобы вместе посмеяться и оживить яркие моменты.

Эти короткие «эмоциональные перезагрузки» станут топливом для продолжения продуктивной работы.

5. Финиш недели: признайте свою силу.

В конце недели вместе с коллегами осознанно подведите итог: «Мы это сделали! Мы мягко и уверенно вошли в рабочий ритм». Это повод еще раз отметить высокую адаптивность вашей психики и свою способность справляться с переменами. Вы — одна команда, готовая к достижению целей нового года.

Возвращение на работу — это не катастрофа, а смена деятельности. Это возможность снова почувствовать свою профессиональную значимость, окунуться в знакомый, предсказуемый мир, где вы — эксперт. Будьте к себе бережны, позволяйте себе радоваться и работе, и отдыху. И тогда любая смена ритма станет для вас не стрессом, а естественным и интересным переходом.

С новым рабочим годом! Пусть он начнётся для вас мягко, осознанно и по-доброму!

Наталья Старосельская