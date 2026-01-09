В Псковской области выявлены нарушения при ввозе семенного и посадочного материала

С начала 2025 года Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора с помощью ФГИС «Аргус-Фито» выявлено 39 нарушений при ввозе подкарантинной продукции на территорию Псковской области из других регионов Российской Федерации, сообщили Псковской Ленте новостей в Северо-Западном межрегиональном управлении Россельхознадзора.

Фото: Северо-Западное межрегиональное управление Россельхознадзора

Так, в результате анализа данных, полученных из ФГИС «Аргус-Фито», должностными лицами ведомства установлено, что при поступлении 395,3 тон семян зерновых культур, кукурузы и гороха, 289 тон фуражного зерна и шрота и 385 850 штук посадочного материала по карантинным сертификатам на территорию Псковской области из Воронежской, Курской, Кировской, Владимирской, Орловской областей, Краснодарского края и Республики Крым, собственники не уведомили управление о поступлении подкарантинной продукции и не осуществили погашение карантинного сертификата.

По фактам выявленных нарушений обязательных требований законодательства РФ управлением Россельхознадзора организациям выдано 39 предостережений.

Ведомство напоминает, что собственник подкарантинной продукции или уполномоченное им лицо обязаны известить управление Россельхознадзора о доставке продукции, выращенной в карантиннной фитосанитарной зоне, в течение одного календарного дня и осуществить погашение карантинного сертификата в программе ФГИС «Аргус-Фито».