Из-за сильного снегопада в Локнянском округе происходят перебои с электроснабжением

В Локнянском муниципальном округе продолжает бушевать сильный снегопад и порывистый ветер. На отдельных участках произошли перебои с электроснабжением. Об этом пишет глава округа Иван Белугин в Telegram-канале.

Сейчас на местах работают две бригады электриков — они делают всё возможное, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии.

По его словам, в ночь на работу выйдет снегоуборочная техника, однако из-за продолжающегося бурана её усилия во многом сводятся на нет — снег вновь заметает расчистку буквально за несколько часов.

«Прошу всех жителей сохранять спокойствие, по возможности не выезжать без необходимости и соблюдать меры предосторожности. Все службы округа работают в усиленном режиме, держим ситуацию под контролем», - пишет Иван Белугин.