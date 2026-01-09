Без электроснабжения остались 10 населённых пунктов в Бежаницком округе

В результате непогоды, по состоянию на 20 часов 10 населенных пунктов округа (87 человек) остаются без электроснабжения в Бежаницком муниципальном округе. Бригады энергетиков, приступят к восстановлению электроснабжения в этих населенных пунктах утром 10 января. Об этом пишет глава округа Елена Иванова в соцсети ВКонтакте.

«Пожалуйста, сохраняйте спокойствие, по возможности оставайтесь дома и соблюдайте меры предосторожности. Все оперативные службы округа работают в усиленном режиме, ситуация находится на контроле. Берегите себя и близких!» - пишет глава округа.

Единый номер контакт-центра Россетей 8-800-220-0-220

ЕДДС Бежаницкого муниципального округа 88114122117