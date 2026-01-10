Общество

В России будут улучшать послеродовую поддержку женщин

Российские регионы должны улучшать послеродовую поддержку женщин и семей с новорожденными детьми. Такой пункт содержится в утвержденном правительством РФ плане.

Фото: министерство труда и занятости Псковской области

Ожидается, что мера повысит качество медицинского и социального сопровождения в таких случаях. Должны быть разработаны соответствующие методические рекомендации.

Ответственными назначены Минздрав, АСИ и региональные власти. Реализация мероприятий намечена до 2030 года, пишет ТАСС.

Помимо этого, Минздрав в 2026 году должен разработать «стандарт медицинской помощи взрослым в нормальном послеродовом периоде». По задумке, это обеспечит оптимальное восстановление здоровья женщин после родов, позволит добиться «комплексного сопровождения послеродового периода».

