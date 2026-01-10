Общество

В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи

Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний следует из постановления правительства.

В этот перечень вошли:

  • Болезни эндокринной системы;
  • Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;
  • Заболевания системы кровообращения;
  • Заболевания кожи и подкожной клетчатки;
  • Деформации и хромосомные нарушения;
  • Инфекционные и паразитарные заболевания;
  • Новообразования;
  • Расстройства питания и нарушения обмена веществ;
  • Заболевания нервной системы;
  • Болезни крови и кроветворных органов;
  • Заболевания глаза и его придаточного аппарата;
  • Болезни уха и сосцевидного отростка;
  • Болезни органов дыхания;
  • Заболевания органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);
  • Болезни мочеполовой системы;
  • Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;
  • Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;
  • Врожденные аномалии;
  • Беременность, роды, послеродовой период и аборты;
  • Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;
  • Психические расстройства и расстройства поведения;
  • Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Расширили, помимо этого, и базовую программу ОМС, включив в нее новые современные методы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, пишет РИА Новости.

В перечень расширенного неонатального скрининга вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).

Россиянам в возрасте 18-40 лет смогут один раз бесплатно провести определение уровня липопротеина в крови, до 39 — раз в шесть лет выполнить оценку липидного профиля, а после 40 — раз в три года.

Беременным женщинам бесплатно проведут дородовую диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование — определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.

В рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека, а при положительном результате — жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

Также впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у пожилых людей.

