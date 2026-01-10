В России утвердили список болезней для оказания бесплатной медпомощи

Россияне в этом году будут иметь право на бесплатную медпомощь при более чем 20 разновидностях заболеваний и состояний следует из постановления правительства.

В этот перечень вошли:

Болезни эндокринной системы;

Отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм;

Заболевания системы кровообращения;

Заболевания кожи и подкожной клетчатки;

Деформации и хромосомные нарушения;

Инфекционные и паразитарные заболевания;

Новообразования;

Расстройства питания и нарушения обмена веществ;

Заболевания нервной системы;

Болезни крови и кроветворных органов;

Заболевания глаза и его придаточного аппарата;

Болезни уха и сосцевидного отростка;

Болезни органов дыхания;

Заболевания органов пищеварения, в том числе полости рта, слюнных желез и челюстей (за исключением зубного протезирования);

Болезни мочеполовой системы;

Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;

Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

Врожденные аномалии;

Беременность, роды, послеродовой период и аборты;

Отдельные состояния, возникающие у детей в перинатальный период;

Психические расстройства и расстройства поведения;

Симптомы, признаки и отклонения от нормы, не отнесенные к заболеваниям и состояниям.

Расширили, помимо этого, и базовую программу ОМС, включив в нее новые современные методы оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, пишет РИА Новости.

В перечень расширенного неонатального скрининга вошли Х-сцепленная адренолейкодистрофия и дефицит декарбоксилазы ароматических L-аминокислот (AADCD).

Россиянам в возрасте 18-40 лет смогут один раз бесплатно провести определение уровня липопротеина в крови, до 39 — раз в шесть лет выполнить оценку липидного профиля, а после 40 — раз в три года.

Беременным женщинам бесплатно проведут дородовую диагностику нарушений развития ребенка, включая неинвазивное пренатальное тестирование — определение внеклеточной ДНК плода по крови матери.

В рамках репродуктивной диспансеризации у женщин в возрасте 21-49 лет раз в пять лет будут проводить анализ на определение ДНК-вирусов папилломы человека, а при положительном результате — жидкостное цитологическое исследование микропрепарата шейки матки.

Также впервые установлены нормативы объема медпомощи и финансовых затрат на вакцинацию для профилактики пневмококковых инфекций у пожилых людей.