Председатель Госдумы запустил опрос о генетическом тесте для будущих родителей

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин запустил в своём канале на платформе MAX опрос, посвящённый отношению россиян к идее введения генетического теста для будущих родителей. 

Предлагается включить такое тестирование в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), чтобы граждане могли бесплатно проходить обследование на этапе планирования беременности.

По мнению врачей, это позволит оценить риски возникновения у будущего ребёнка наследственных заболеваний и принять более информированные решения о подготовке к зачатию.

Участникам опроса предлагается выбрать один из трёх вариантов ответа: «Поддерживаю», «Не поддерживаю» или «Всё равно». По текущим результатам лидирует вариант «поддерживаю».

