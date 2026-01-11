Общество

Телеведущему Андрею Малахову исполнилось 53 года

2

11 января 1972 года родился телеведущий Андрей Малахов, работавший над программами «Большая стирка», «Пусть говорят», «Малахов» и другими.

Фото: Коммерсантъ

Карьеру на телевидении начал в середине 1990-х годов. Сначала работал корреспондентом программы «Доброе утро» на Первом канале, затем вёл передачи «Стиль» на радио Maximum, «Большая стирка», «Пять вечеров», «Пусть говорят». В 2017 году перешёл на телеканал «Россия 1», где стал ведущим и сопродюсером программы «Андрей Малахов. Прямой эфир», а позже — шоу «Привет, Андрей!», «Танцы со звёздами» и «Песни от всей души».

 

В 2007–2019 годах был главным редактором глянцевого журнала StarHit. Также преподавал основы журналистики в РГГУ. 

