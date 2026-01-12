Общество

В псковском управлении Росгвардии начался зимний период подготовки

0

В воинских частях и территориальных управлениях Северо-Западного округа Росгвардии, дислоцированных в 11 регионах страны, начался зимний период подготовки, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото здесь и далее: управление Росгвардии по Псковской области

В ходе начавшегося периода для личного состава частей специального и оперативного назначения, артиллерийских, авиационных, морских, моторизованных, инженерных, разведывательных подразделений, ОМОН и СОБР спланировано несколько сотен мероприятий боевой подготовки на основе опыта боевых действий, полученного в ходе специальной военной операции.

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в ходе тактико-специальной, огневой, физической, технической подготовки освоят применение новейших образцов вооружения, военной и специальной техники, а также методы и способы выполнения задач по предназначению. Полигонная и учебно-материальная база прошла значительную модернизацию перед началом зимнего периода подготовки. 

 


 
Перед началом периода подготовки с росгвардейцами были проведены занятия по соблюдению требований безопасности при эксплуатации боевой техники, обращении с оружием, боеприпасами и имитационными средствами.

