Как восстановить режим после новогодних праздников, рассказали эксперты Роспотребнадзора по Псковской области.

Фото: Freepik / автор pvproductions

Праздники почти всегда сопровождают большие застолья, сбитый режим сна, отсутствие физических активностей или же наоборот их переизбыток. Всё это может негативно сказаться на организме и требует аккуратного восстановления.

Для возвращения в норму после праздников необходимо отдать предпочтение сбалансированному питанию, перейти на более легкое и менее калорийное меню, добавить физической активности. Сбалансированное питание поможет не только восстановить организм, но и в целом укрепить иммунитет. Не пренебрегайте продуктами, богатыми витаминами и нужными микроэлементами, - это овощи, зелень, фрукты. Очень полезны и сухофрукты – в них содержится клетчатка, минералы, микроэлементы, витаминов, но много и сахара, поэтому нужна умеренность. Ужин должен быть не позднее, чем за три часа до сна. Перед сном можно выпить кисломолочный напиток. Тогда через какое-то время при наличии силы воли можно восстановиться. Если чувствуете дискомфорт в ЖКТ, головные боли, разбитость, вялость, тошноту, полезно провести более эффективные очищающие процедуры. Желательно перейти на дробное питание: ешьте пять-шесть раз в день маленькими порциями. Также рекомендуется исключить тяжелую пищу: жареное, соленое, маринованное, фастфуд, снеки. Если разгрузочная диета не помогает, появились боли или тошнота, стойкое нарушение стула, рвота, то необходимо обратиться к врачу, чтобы исключить отравление, гастрит и другие возможные заболевания.

Одна из главных трудностей заключается в восстановлении режима сна после праздников. Важно постепенно возвращаться к обычному расписанию сна, стараясь ложиться и просыпаться в одно и то же время каждый день. Роспотребнадзор рекомендует ответственно относится к режиму сна, так как он крайне важен для здоровья человека.

Если ваш отдых был гиперактивным, и теперь вы страдаете от боли в мышцах, важно отдохнуть, но не лежа неделю на диване, а добавляя в свой распорядок дня физическую активность. Например, это могут быть прогулки или упражнения на растягивание. Эффективны для восстановления массажные процедуры, прогревания в сауне, бане. Кроме того, умеренные физические нагрузки и занятия спортом помогут улучшить обмен веществ и вернуть тонус организму.

Восстановление после новогодних праздников — порой сложная задача, но эти рекомендации помогут вам быстрее вернуться в форму, при этом ни в коем случае не переходите к голоданию, пытаясь её восстановить