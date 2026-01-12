Юная псковичка стала Лауреатом I степени Международного конкурса «Рождественская сказка»

Ученица народного отделения детской школы искусств города Пскова Кира Сафронова стала Лауреатом I степени Международного многожанрового конкурса-фестиваля «Рождественская сказка», сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении культуры Пскова.

Фото: Управление культуры Пскова

В творческом состязании приняли участие юные музыканты, танцоры и исполнители из разных регионов России и стран ближнего зарубежья. Кира выступила в номинации «Инструментальное исполнительство», где её игра на гитаре получила высокую оценку профессионального жюри.

Юная артистка занимается под руководством преподавателя Ольги Святогорской.