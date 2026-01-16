 
Общество

Только 13% псковичей планируют окунуться в прорубь на Крещение - опрос

13% псковичей обещают поддержать традицию крещенских купаний в этом году: 11% уже имеют такой опыт, а 2% готовы сделать это впервые. Мужчины проявляют заметно большую приверженность традиции: 15% из них назвали себя постоянными участниками крещенских купаний против 7% среди женщин.  такому выводу пришли аналитики сервиса по поиску высокооплачиваемой работы Superjob по итогу опроса, в котором приняли участие представители представители экономически активного населения.

Больше всего желающих окунуться в прорубь 19 января — среди молодежи до 35 лет: 15% утверждают, что «моржуют» регулярно, еще 2% хотят попробовать в этом году впервые.

6 из 10 опрошенных рассказали, никогда не опускались в прорубь на Крещение. Еще 6% отказались от некогда соблюдавшейся традиции: «После гриппа нежелательно»; «Не знаю мест купания поблизости»; «Риски по здоровью».

