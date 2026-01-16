В Псковской области НКО должны подать отчёты по новой форме

Министерство юстиции России утвердило приказом от 19.12.2025 №336 новую форму отчёта некоммерческих организаций о своей деятельности, а также порядок и сроки её представления. С 1 января 2026 года прежние формы отчётности утратили силу, сообщили Псковской Ленте Новостей в управлении Минюста России по Псковской области.

Все некоммерческие организации должны подать отчётность по новой форме. Те организации, которые не представили отчёты за предыдущие периоды до 01.01.2026, обязаны направить их по новой форме в электронном виде.

Подача отчёта осуществляется через личный кабинет некоммерческой организации на информационном портале. Для входа в личный кабинет организации используют учётную запись на портале государственных услуг (ЕСИА). Инструкция по входу размещена на главной странице портала.

В личном кабинете организации доступны инструкции по использованию системы в разделе «Информация».

Дополнительные консультации по порядку представления отчётности можно получить у специалистов отдела по делам некоммерческих организаций управления Минюста России по Псковской области по телефону: 8(8112)331096 доб.311, а также у специалистов автономной некоммерческой организации «Центр сопровождения некоммерческих организаций Псковской области» по номеру: +7 905 295 5610.