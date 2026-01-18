Знаменитый философ Сатья Дас выступит на семинаре в Пскове

Лекция от знаменитого российского лектора и философа Сатью Дас (Сергея Яковлева) «Разговоры о главном: любовь, энергия и наши страхи» (18+) пройдет в псковском «Ледовом дворце» 24 апреля в 19:00, сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы.

На этом семинаре Сатья говорит о том, что волнует каждого:

отношения и брак;

развод, измены, кризисы;

деньги, работа, предназначение;

воспитание детей;

страхи, энергия и внутренние ограничения.

По мнению философа, жизнь — это не «одна большая проблема», а сотни мелких деталей. И каждая из них имеет значение.

«Сатья не учит жить и не читает нудные конспекты. Он простым и понятным языком поделится опытом, который помог ему самому (более 30 лет счастливого брака), а также помог более 1 000 000 людей по всему миру», - уточнили организаторы.

Всего за два часа гости семинара по-новому посмотрят на самые сложные ситуации; поймут причины своих страхов и конфликтов; получат инструменты, которые можно применять сразу.

Семинар состоится 24 апреля 2026 года в 19:00 по адресу: город Псков, улица Балтийская, дом 11, деревня Борисовичи «Ледовый дворец».

Билеты уже в продаже. Подробнее можно узнать на сайте.

