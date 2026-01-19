«Постскриптум»: Кто на новенького на выборы, есть ли свобода слова и кто виноват в коммунальном коллапсе?

Смотрите на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей новый выпуск программы «Постскриптум».

Основные темы, которые обсудят ведущие Любовь Кузнецова и Константин Калиниченко:

Список «Единой России»: партию власти на выборы в Госдуму может повести Дмитрий Медведев;

Есть ли свобода слова в России?

Погодно-коммунальный старт года – как «разгребают»?

Новый эпизод в «деле Грацкого» - криминальный сериал продолжается;

Жестокую хозяйку такс и спаниелей уволили из правительства области после шумихи в соцсетях;

В политическом блоке, как всегда, вместе с обозревателем и главным редактором интернет-портала ПЛН Александром Савенко будем разбираться в тонкостях политики.

