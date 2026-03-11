 
Общество

Профессиональные коллекторы могут заявиться в госреестр онлайн — УФССП

Юридическое лицо имеет право подать заявление о предоставлении государственной услуги о внесении сведений в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций в электронном виде. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области. 

Электронная подача документов доступна юридическим лицам через портал Госуслуги (ЕПГУ)

Через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» юридические лица имеют возможность подать следующие виды заявлений:

  • ✔о внесении сведений о юридическом лице в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций;
  • ✔о внесении изменений в сведения, содержащиеся в государственном реестре;
  • ✔об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в результате предоставления государственной услуги;
  • ✔об исключении сведений о юридическом лице из государственного реестра
«Информация о статусе рассмотрения заявлений, необходимости предоставления дополнительных документов, а также о принятых процессуальных решениях доступна в личном кабинете юридического лица, открытом на Едином портале госуслуг», - отметили в УФССП.

Отмечается, что данный сервис разработан ФССП России совместно с Минцифры с целью упрощения процедуры и сокращения сроков получения государственных услуг а также дает возможность отслеживания статуса рассмотрения заявления в режиме реального времени.

