Школьники из Абхазии посетили псковский Дом молодёжи и кадровый центр

Делегация из Абхазии, состоящая из 20 школьников, прибыла в Псковскую область для участия с 17 по 21 января в образовательной программе «Путешествие сквозь века в Россию». В рамках программы посетили Дом молодёжи Пскова, Молодёжный кадровый центр и узнали о платформе волонтёрства в России в ресурсном центре «Добро.рф», сообщили Псковской Ленте Новостей в министерстве молодёжной политики Псковской области.

Фото здесь и далее: группа сети «ВКонтакте» «Дом молодёжи | Псковская область»

Для участников подготовили насыщенную программу, включающую тематические занятия, экскурсии по историческим местам, знакомство с местными традициями и спортивные мероприятия. Одним из ключевых пунктов стало знакомство с современными возможностями для молодёжи.

Путешествие началось с посещения Дома молодёжи. Здесь делегаты узнали о работе министерства молодежной политики и Центра молодёжных и общественных инициатив, которые помогают реализовывать различные инициативы, такие как волонтёрские акции и экологические проекты.

Гости также посетили Молодёжный кадровый центр, где получили информацию о профориентации, подготовке резюме и встречах с работодателями. В ресурсном центре «Добро.рф» школьники узнали о крупнейшей платформе волонтёрства в России и о том, как присоединиться к акциям.

В Международном клубе дружбы участники познакомились с языковыми клубами и культурными вечерами.

Завершением программы стало посещение Школы креативных индустрий. Здесь ребята смогли получить практические навыки в современных творческих профессиях.

Министр молодёжной политики Псковской области Дмитрий Яковлев отметил: «Это «Путешествие сквозь века» соединяет в себе богатую историю и самые передовые возможности для молодёжи. Мы уверены, что для многих участников эта поездка станет отправной точкой для собственных свершений. Главное, что унесут с собой ребята — уверенность: для молодёжи сегодня открыты все двери, нужно только захотеть войти».