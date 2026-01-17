В Псковскую область прибыла делегация детей из Абхазии

Делегация обучающихся из Республики Абхазия прибыла в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В состав делегации вошли 20 молодых людей, которые с 17 по 21 января принимают участие в образовательной программе «Путешествие сквозь века в Россию».

Для участников предусмотрено проведение ряда тематических занятий, способствующих развитию компетенций в сфере инновационного образования.

Кроме того, гости примут участие в культурной программе, знакомящей с традициями Псковской земли, а также в мероприятиях, ориентированных на зимние виды спорта. Визит является важным этапом образовательного сотрудничества между регионами России и Республикой Абхазия, отметили в Министерстве образования Псковской области.

Программа разработана министерством образования Псковской области совместно с ГАОУ ДО «Лидер» и министерством просвещения Республики Абхазия специально для делегации обучающихся Республики Абхазия. Цель визита заключается в реализации программы, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи, углубление знаний в области технологий и укрепление профессиональных связей.