 
Культура

В Псковскую область прибыла делегация детей из Абхазии

0

Делегация обучающихся из Республики Абхазия прибыла в Псковскую область, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе правительства региона.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

В состав делегации вошли 20 молодых людей, которые с 17 по 21 января принимают участие в образовательной программе «Путешествие сквозь века в Россию».

Для участников предусмотрено проведение ряда тематических занятий, способствующих развитию компетенций в сфере инновационного образования.

Кроме того, гости примут участие в культурной программе, знакомящей с традициями Псковской земли, а также в мероприятиях, ориентированных на зимние виды спорта. Визит является важным этапом образовательного сотрудничества между регионами России и Республикой Абхазия, отметили в Министерстве образования Псковской области.

Программа разработана министерством образования Псковской области совместно с ГАОУ ДО «Лидер» и министерством просвещения Республики Абхазия специально для делегации обучающихся Республики Абхазия. Цель визита заключается в реализации программы, направленной на духовно-нравственное воспитание молодежи, углубление знаний в области технологий и укрепление профессиональных связей.

Прокомментировать

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026