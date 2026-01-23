Роскомнадзор заблокировал более 400 VPN-сервисов за год

Роскомнадзор заблокировал 439 VPN-сервисов в России по итогам 2025 года, рассказали в ведомстве.

Изображение: нейросеть «Шедеврум»

«В настоящее время доступ ограничивается к 439 сервисам обхода ограничения доступа к противоправной информации», - говорится в сообщении.

В конце декабря член комиссии Общественной палаты РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров сообщал, что работа VPN-сервисов в России должна быть ограничена, Роскомнадзор имеет для этого все технические возможности, пишет РИА Новости.