Псковских студентов поздравили с наступающим праздником на Фестивале компетенций

На открытии Фестиваля компетенций в «Точке кипения» с поздравительным словом к участникам обратилась заместитель руководителя регионального исполнительного комитета, начальник отдела агитационно-пропагандистской работы и сопровождения партийных проектов «Единой России» Галина Никитина, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Она поздравила студентов с их профессиональным праздником, вспомнив известную студенческую поговорку, но отметила, что современная молодежь ломает этот стереотип.

«С настоящим праздником, с Днем студента! Еще с советских времен мы знаем: “От сессии до сессии живут студенты весело, а сессия всего два раза в год”. Но, судя по тому, как вы интересуетесь повышением своей компетенции, как вы развиваетесь, — мы видим, что вы не только развлекаетесь, но и хотите узнать что-то новое. Вы умения свои развиваете, мы гордимся своим будущим!» — сказала Галина Никитина.

 

День студента отмечается в России 25 января. 

Фестиваль, организованный промышленным технопарком «Электрополис» и Псковским региональным отделением Союза машиностроителей РФ при поддержке партийного проекта «Единой России» «Выбирай своё», регионального оператора «Сколково» и Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов, стал интерактивной площадкой для молодежи. Программа включает интеллектуальные задания на критическое мышление, тренировку коммуникации, тайм-менеджмента, командной работы, а также мини-квест «Выживи в универе».

