«Чай втроем»: Юрий Сорокин о музыке под настроение, воспитании мастера спорта и покорении новых вершин

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Чай втроем». Это программа, в которой известные личности Псковской области раскрываются не как профессионалы в своей сфере, а как обычные люди, которые тоже ходят по магазинам, делают себе бутерброды на завтрак, чем-то увлекаются и кем-то гордятся.

Сегодня на чайные посиделки к Татьяне и Дмитрию Ивановым придет Юрий Сорокин — заместитель председателя Псковского областного Собрания, директор завода «Псков-Полимер», благотворитель и человек с широчайшим кругом интересов.

Гость студии поделится воспоминаниями о детстве и юности, расскажет о своем профессиональном пути — от врача-эпидемиолога до директора предприятия, даст радиослушателям мудрые жизненные советы, проверенные на собственном опыте, и расскажет о своих увлечениях — от музыки до легкомоторной авиации.

Как обычно, рекомендуем смотреть видеотрансляцию из студии на Rutube-канале ПЛН-ТВ, в группе ПЛН «ВКонтакте» и на сайте Псковской Ленты Новостей. Будет много уникальных фотографий и видеофрагментов из личного фотоархива Юрия Сорокина.