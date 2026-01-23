 
Общество

Суммарный коэффициент рождаемости опустился до нового минимума

Рождаемость в России продолжает снижаться: суммарный коэффициент по итогам 2025 года опустился до 1,374. Такие данные приводит Росстат. Для сравнения, по итогам 2024 года этот показатель составлял 1,4. СКР отражает, сколько детей в среднем родила бы одна женщина за весь репродуктивный период — с 15 до 50 лет — при сохранении текущих возрастных уровней рождаемости.

Псковский перинатальный центр вошел в топ-10 лучших в России : Псковская Лента Новостей / ПЛН

В течение 2025 года показатель колебался в пределах от 1,39 в начале года до 1,37–1,38 весной и осенью. В расчетах не учитываются данные по новым регионам — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областям. Для устойчивого воспроизводства населения, по оценкам демографов, коэффициент должен быть не ниже 2,1. Максимальное значение за последние годы было зафиксировано в 2015 году — тогда СКР достигал 1,77.

Наиболее высокие показатели рождаемости по-прежнему сохраняются в отдельных регионах. По состоянию на декабрь 2025 года, коэффициент выше двух был зафиксирован в Чечне, Туве и Ямало-Ненецком автономном округе. Самые низкие значения — в Ленинградской, Смоленской и Владимирской областях. Аналогичная картина наблюдалась и годом ранее, пишет Cher-poisk.ru.

Одновременно снижается и вклад многодетных семей. Суммарный коэффициент рождаемости третьих и последующих детей в декабре 2025 года составил 0,362, тогда как годом ранее он был выше.

